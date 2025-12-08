Умер посол России в Северной Корее Александр Мацегора
На 71-м году жизни 6 декабря умер чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора. Об этом сообщил МИД РФ.
Служба послом в КНДР Мацегоры пришлась на такие разные периоды, как время ужесточения санкций из-за ядерной программы, жесткая изоляция во время пандемии Covid-19 и бурное развитие российско-северокорейских связей с 2024 г, во что он внес большой личный вклад. Мацегора был одним из самых открытых для СМИ послов России в зарубежных странах.
Мацегора родился 21 ноября 1955 г. в Одессе. В 1978 г. он окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО). После окончания института работал переводчиком, старшим экономистом Торгового представительства СССР в КНДР, представителем Союза советских обществ дружбы в КНДР, директором Советского культурного центра «Волга» в Пхеньяне, заместителем торгового представителя СССР и России в КНДР и др.
В 2005–2006 гг. служил начальником отдела в Первом департаменте Азии МИД России. С 2006 по 2011 г. был советником-посланником посольства России в КНДР, а с 2011 по 2014 г. – заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Мацегора занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР с 26 декабря 2014 г.