Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер посол России в Северной Корее Александр Мацегора

Ведомости

На 71-м году жизни 6 декабря умер чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора. Об этом сообщил МИД РФ.

Служба послом в КНДР Мацегоры пришлась на такие разные периоды, как время ужесточения санкций из-за ядерной программы, жесткая изоляция во время пандемии Covid-19 и бурное развитие российско-северокорейских связей с 2024 г, во что он внес большой личный вклад. Мацегора был одним из самых открытых для СМИ послов России в зарубежных странах.

Мацегора родился 21 ноября 1955 г. в Одессе. В 1978 г. он окончил факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО). После окончания института работал переводчиком, старшим экономистом Торгового представительства СССР в КНДР, представителем Союза советских обществ дружбы в КНДР, директором Советского культурного центра «Волга» в Пхеньяне, заместителем торгового представителя СССР и России в КНДР и др.

В 2005–2006 гг. служил начальником отдела в Первом департаменте Азии МИД России. С 2006 по 2011 г. был советником-посланником посольства России в КНДР, а с 2011 по 2014 г. – заместителем директора Первого департамента Азии МИД России. Мацегора занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в КНДР с 26 декабря 2014 г.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь