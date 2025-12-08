Умер посол России в Северной Корее Александр Мацегора

Служба послом в КНДР Мацегоры пришлась на такие разные периоды, как время ужесточения санкций из-за ядерной программы, жесткая изоляция во время пандемии Covid-19 и бурное развитие российско-северокорейских связей с 2024 г, во что он внес большой личный вклад. Мацегора был одним из самых открытых для СМИ послов России в зарубежных странах.