Правительство хочет ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг

В июне в Батайске Ростовской области правоохранители обнаружили майнинговую ферму в одном из гаражных комплексов. В результате были изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии.