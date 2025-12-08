Правительство хочет ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг
В России могут ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг и для «черных» кредиторов, сообщил заместитель председателя кабмина Александр Новак на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
«Законодательно урегулируем вопрос оборота цифровой валюты, а также установим административную ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовную ответственность за незаконный майнинг», – отметил он.
По его словам, ответственность «вплоть до уголовной» будет введена для тех, кто предоставляет потребительские кредиты незаконно.
В июне в Батайске Ростовской области правоохранители обнаружили майнинговую ферму в одном из гаражных комплексов. В результате были изъяты 13 установок, обеспечивающих добычу криптовалюты, сим-карты с интернет-роутером, камера видеонаблюдения с флеш-накопителем, а также прибор учета электроэнергии.