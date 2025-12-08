АТОР: туристические маршруты Японии не пострадали от землетрясения
Землетрясение магнитудой 7,2 у восточного побережья префектуры Аомори на севере острова Хонсю не затронуло популярные туристические маршруты, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
В компании Space Travel пояснили, что регион Аомори представляет собой типичную японскую «глубинку», ориентированную на природный и индивидуальный туризм. Там никогда не проходили популярные групповые туры из-за удаленности и специфики региона, а основными посетителями являются сами японцы.
В ITM group подтвердили, что их туристы не находятся в зоне бедствия. По словам представителей компании, туристы сейчас на Хонсю, в Кавагутико, и, хотя некоторые успели почувствовать отдаленные толчки, их безопасности и планам поездки ничто не угрожает. В компании уточнили, что префектуры Аомори, Иватэ и Хоккайдо не входят в их классические и текущие зимние программы.
Туроператоры предупреждают: север Японии находится в сейсмически активной зоне, где регулярно происходят подземные толчки. При этом недавнее землетрясение не сказалось на работе основных аэропортов страны. Власти и спасательные службы продолжают внимательно контролировать ситуацию.