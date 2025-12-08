АТОР: туристические маршруты Японии не пострадали от землетрясения

В ITM group подтвердили, что их туристы не находятся в зоне бедствия. По словам представителей компании, туристы сейчас на Хонсю, в Кавагутико, и, хотя некоторые успели почувствовать отдаленные толчки, их безопасности и планам поездки ничто не угрожает. В компании уточнили, что префектуры Аомори, Иватэ и Хоккайдо не входят в их классические и текущие зимние программы.