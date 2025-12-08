Газета
Общество

Путин поздравил актера Стеблова с 80-летним юбилеем

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление с юбилеем народному артисту России Евгению Стеблову, которому исполнилось 80 лет. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы посвятили свою жизнь служению искусству, всегда высоко держали профессиональную, творческую планку», – отметил глава государства.

Путин также подчеркнул востребованность самобытного таланта Стеблова. По его словам, это проявляется и в актерской, и в педагогической деятельности.

Стеблов служит в Московском театре им. Моссовета с 1969 г. Зрителям он известен ролями в кинокартинах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам», «Не хочу быть взрослым» и др.

