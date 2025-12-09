Космонавты Рыжиков и Зубрицкий вернулись на Землю на «Союзе МС-27»
Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт NASA Джонатан Ким вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-27». Об этом сообщает «Роскосмос».
Аппарат приземлился в районе города Жезказган в 08:04 мск. Отмечается, что утром корабль отстыковался от модуля «Причал», его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли в штатном режиме.
Экипаж жил и работал на Международной космической станции (МКС) с апреля 2025 г. Космонавты занимались научными экспериментами, встречали корабли, выходили в открытый космос, а также делились снимками Земли.