Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Copernicus: 2025 год станет одним из самых жарких в истории наблюдений

Ведомости

Европейская климатическая служба Copernicus считает, что 2025 г. станет вторым или третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.

Глобальные температуры с января по ноябрь в среднем были на 1,48 градуса выше доиндустриальных значений. Идентичные аномалии зафиксированы в 2024 г., который был признан самым жарким в истории наблюдений.

The Guardian пишет, что мировые лидеры обещали не допустить повышения температуры планеты на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом в ноябре глобальная температура стала выше на 1,54 градуса. Трехлетний показатель за 2023-2025 гг. впервые превысит 1,5 градуса.

По словам замдиректора Службы по изменению климата программы Copernicus, высокие температуры отражают ускоряющиеся темпы изменения климата. Она подчеркнула, что единственный способ сдержать дальнейшее повышение – сократить выбросы парниковых газов.

Результаты исследования Copernicus перекликаются с анализом Всемирной метеорологической организации. Она установила, что период 2015–2025 гг. мог бы стать самым теплым за всю историю наблюдений, начиная с 1850 г.

7 августа Copernicus сообщила, что июль 2025 г. стал третьим самым теплым июлем в мире: средняя температура приземного воздуха составила 16,68 градуса по Цельсию, что на 0,45 градуса выше среднего показателя за июль 1991–2020 гг. Июль 2025 г. оказался на 0,27 градуса холоднее рекордного июля 2023 г. и на 0,23 градуса холоднее июля 2024 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её