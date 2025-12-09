Copernicus: 2025 год станет одним из самых жарких в истории наблюдений

7 августа Copernicus сообщила, что июль 2025 г. стал третьим самым теплым июлем в мире: средняя температура приземного воздуха составила 16,68 градуса по Цельсию, что на 0,45 градуса выше среднего показателя за июль 1991–2020 гг. Июль 2025 г. оказался на 0,27 градуса холоднее рекордного июля 2023 г. и на 0,23 градуса холоднее июля 2024 г.