Copernicus: 2025 год станет одним из самых жарких в истории наблюдений
Европейская климатическая служба Copernicus считает, что 2025 г. станет вторым или третьим самым жарким годом за всю историю наблюдений, пишет The Guardian.
Глобальные температуры с января по ноябрь в среднем были на 1,48 градуса выше доиндустриальных значений. Идентичные аномалии зафиксированы в 2024 г., который был признан самым жарким в истории наблюдений.
The Guardian пишет, что мировые лидеры обещали не допустить повышения температуры планеты на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. При этом в ноябре глобальная температура стала выше на 1,54 градуса. Трехлетний показатель за 2023-2025 гг. впервые превысит 1,5 градуса.
По словам замдиректора Службы по изменению климата программы Copernicus, высокие температуры отражают ускоряющиеся темпы изменения климата. Она подчеркнула, что единственный способ сдержать дальнейшее повышение – сократить выбросы парниковых газов.
Результаты исследования Copernicus перекликаются с анализом Всемирной метеорологической организации. Она установила, что период 2015–2025 гг. мог бы стать самым теплым за всю историю наблюдений, начиная с 1850 г.
7 августа Copernicus сообщила, что июль 2025 г. стал третьим самым теплым июлем в мире: средняя температура приземного воздуха составила 16,68 градуса по Цельсию, что на 0,45 градуса выше среднего показателя за июль 1991–2020 гг. Июль 2025 г. оказался на 0,27 градуса холоднее рекордного июля 2023 г. и на 0,23 градуса холоднее июля 2024 г.