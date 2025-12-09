В Магаданской области задержали группу лиц за незаконный оборот драгметаллов
Сотрудники ФСБ задержали участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным оборотом драгоценных металлов в Магаданской области. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.
Один из задержанных создал преступное сообщество и вовлек других в качестве участников. Они приобретали и перевозили драгоценные металлы в особо крупном размере в другие регионы страны.
Сотрудники ФСБ нашли слитки золота и серебра общей массой около 70 кг. Их прятали в домах участников и в тайниках, оборудованных в транспортных средствах.
Следственный отдел УФСБ РФ по Магаданской области возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов), в отношении организатора по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание либо руководство преступным сообществом в целях совершения тяжких преступлений), в отношении других подозреваемых – по ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Фигурантов дела заключили под стражу.
9 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Забайкальском крае задержаны два иностранных гражданина, пытавшиеся незаконно перевезти 17 кг золота на сумму свыше 160 млн руб.