Минобороны подтвердило крушение самолета Ан-22 в Ивановской области
Министерство обороны России подтвердило крушение самолета Ан-22 в Ивановской области, сообщает ТАСС.
Авария произошла во время испытательного полета после ремонта.
Самолет упал в безлюдной местности. Спасатели уже направляются к месту крушения, чтобы найти экипаж. Минобороны сообщило, что для выяснения всех обстоятельств туда вылетела комиссия Воздушно-космических сил России.
Ранее ТАСС сообщал, что на борту Ан-22 находилось семь человек. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Как пишет агентство, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде.