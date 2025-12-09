Минобороны подтвердило крушение самолета Ан-22 в Ивановской области

Ранее ТАСС сообщал, что на борту Ан-22 находилось семь человек. Неизвестно, есть ли пострадавшие или погибшие. Как пишет агентство, катастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища. Фрагменты самолета найдены на воде.