Путин попросил правозащитницу направить предложения для новогоднего помилования
Президент Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву передать в Кремль ее предложения по новогоднему помилованию. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Меркачева отметила, что речь прежде всего идет об инвалидах и женщинах с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Правозащитница также выступила с предложениями по совершенствованию института суда присяжных.
«Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», – сказал Путин.
В начале заседания президент подчеркнул, что правозащитники в России успешно справляются со своими задачами. Он поблагодарил членов совета за их работу, отметив, что к ним часто обращаются люди, испытывающие обиду, негодование или отчаяние. По словам Путина, «нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости, внятного четкого результата».