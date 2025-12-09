Путин попросил правозащитницу направить предложения для новогоднего помилования

В начале заседания президент подчеркнул, что правозащитники в России успешно справляются со своими задачами. Он поблагодарил членов совета за их работу, отметив, что к ним часто обращаются люди, испытывающие обиду, негодование или отчаяние. По словам Путина, «нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости, внятного четкого результата».