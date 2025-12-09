Газета
Главная / Общество /

Путин попросил правозащитницу направить предложения для новогоднего помилования

Ведомости

Президент Владимир Путин попросил правозащитницу Еву Меркачеву передать в Кремль ее предложения по новогоднему помилованию. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Меркачева отметила, что речь прежде всего идет об инвалидах и женщинах с детьми, впервые осужденных за нетяжкие и ненасильственные преступления. Правозащитница также выступила с предложениями по совершенствованию института суда присяжных.

«Давайте ваши предложения. В том числе, пожалуйста, направьте и предложения по помилованию. Хорошо? Прямо оформите и передайте», – сказал Путин.

В начале заседания президент подчеркнул, что правозащитники в России успешно справляются со своими задачами. Он поблагодарил членов совета за их работу, отметив, что к ним часто обращаются люди, испытывающие обиду, негодование или отчаяние. По словам Путина, «нужно обладать большим терпением, душевной щедростью, чтобы и выслушать человека, и успокоить его, и добиться справедливости, внятного четкого результата».

