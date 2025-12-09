Газета
Главная / Общество /

Детские сим-карты войдут в новый пакет мер против мошенников

Ведомости

Второй пакет мер против мошенников включит детские сим-карты со встроенным родительским контролем. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, передает «РИА Новости».

Мера даст родителям возможность «защитить детей от нежелательного контента без необходимости подачи дополнительных заявлений», сказал он.

О намерении ввести детские сим-карты рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев. Они будут оформляться с согласия родителей, которые смогут получать геотреки своих детей.

Член комитета Государственной думы по информполитике Антон Немкин рассказывал, что функция оперативной передачи геотреков у детских сим-карт позволит родителям и спасательным службам быстро оказать экстренную помощь ребенку при возникновении опасной ситуации.

