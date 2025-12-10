Газета
Главная / Общество /

Собянин сообщил о четвертом сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Ведомости

Силы ПВО уничтожили четвертый беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее утром 10 декабря российские военные сбили три украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы, сообщал глава города. Сообщение о первом сбитом дроне мэр опубликовал в своем Telegram-канале в 8:02 мск. О ликвидации следующего беспилотника Собянин написал в 8:16 мск, а о нейтрализации третьего – в 8:27 мск. О четвертом БПЛА глава столицы рассказал в 08:49 мск.

В ночь на 10 декабря над регионами России было сбито 20 украинских беспилотников. Из них 16 единиц военные ликвидировали в Брянской области. Еще два дрона пришлись на территорию Калужской области и по одному – на Белгородскую область и Московский регион.

