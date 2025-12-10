Юморист Леонид Французов умер в возрасте 87 лет

Французов родился в Москве в 1938 г. Он также создавал сценарии для телепрограмм «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок «13 стульев» и «Смехопанорама». В течение карьеры юморист публиковался в журналах «Огонек», «Крокодил» и др. Написанные им монологи вошли в репертуар таких артистов, как Владимир Винокур, Аркадий Райкин, Евгений Петросян.