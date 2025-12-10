Газета
Общество

Бастрыкин попросил разрешения возбудить дело против судьи Мосгордсуда

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Московского горсуда Дмитрия Гришина из-за ДТП, где пострадали люди. Об этом говорится в сообщении СК.

Проверку в отношении судьи провело управление СК России по Ярославской области. Было установлено, что 20 апреля Гришин ехал по автодороге М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы на личном автомобиле Land Rover Freelander 2 со скоростью 100 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. Совершая обгон на перекрестке со второстепенной дорогой с выездом на встречную полосу он столкнулся с попутным автомобилем Renault RS, который в тот момент выполнял разрешенный поворот налево с включенными сигналами.

Водитель Renault RS и его супруга серьезно пострадали. Сам Гришин остался невредим.

СК хочет возбудить дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

8 декабря ТАСС писал, что ВККС разрешила СК возбудить уголовное дело в отношении бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ее подозревают в организации преступной группы, занимавшейся получением взяток. Дело будет возбуждено по ст. 290 УК РФ (получение взятки).

