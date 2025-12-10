Бастрыкин попросил разрешения возбудить дело против судьи Мосгордсуда

Проверку в отношении судьи провело управление СК России по Ярославской области. Было установлено, что 20 апреля Гришин ехал по автодороге М-8 «Холмогоры» в сторону Москвы на личном автомобиле Land Rover Freelander 2 со скоростью 100 км/ч при разрешенной не более 90 км/ч. Совершая обгон на перекрестке со второстепенной дорогой с выездом на встречную полосу он столкнулся с попутным автомобилем Renault RS, который в тот момент выполнял разрешенный поворот налево с включенными сигналами.