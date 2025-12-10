Люди оказались седьмыми в списке самых моногамных млекопитающих

В статье отмечается, что подобных исследований по животным относительно мало, поэтому Дибл обнаружил данные только по 34 видам млекопитающих из более чем 6000 известных. Он высчитывал степень моногамности с помощью количества доли полнокровных братьев и сестер в популяциях. В исследованиях человечества показатель менялся от 26% у населения территории современной Великобритании эпохи неолита до 100% у популяции той же эпохи на севере современной Франции. В среднем человеческая популяция показала результат в 66%.