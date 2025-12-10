Люди оказались седьмыми в списке самых моногамных млекопитающих
Люди оказались на седьмой строчке рейтинга моногамных млекопитающих в рамках исследования степени их верности партнеру, говорится в научной статье антрополога Марка Дибла, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society. Ученый в процессе составления списка использовал исследования более 100 человеческих популяций.
В статье отмечается, что подобных исследований по животным относительно мало, поэтому Дибл обнаружил данные только по 34 видам млекопитающих из более чем 6000 известных. Он высчитывал степень моногамности с помощью количества доли полнокровных братьев и сестер в популяциях. В исследованиях человечества показатель менялся от 26% у населения территории современной Великобритании эпохи неолита до 100% у популяции той же эпохи на севере современной Франции. В среднем человеческая популяция показала результат в 66%.
Первое место в рейтинге заняли калифорнийские хомячки (100%). Следующие позиции остались за гиеновидными собаками (85%) и дамарским пескороем (79,5%). Люди оказались между бобрами на шестой строке (72,9%) и белорукими гиббонами на восьмой (63,5%).