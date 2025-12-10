Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Допрос фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» начнется 15 декабря

Ведомости

Допрос 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле» начнется во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов участников процесса.

Гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде.

23 июня Следственный комитет (СК) России объявил о завершении расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе», 1 июля дело направили в суд. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».

22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её