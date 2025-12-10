Допрос фигурантов по делу о теракте в «Крокусе» начнется 15 декабря
Допрос 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус сити холле» начнется во 2-м Западном окружном военном суде 15 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов участников процесса.
Гособвинение закончило представлять свои доказательства в суде.
23 июня Следственный комитет (СК) России объявил о завершении расследования уголовного дела о теракте в «Крокусе», 1 июля дело направили в суд. Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что преступление было «спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране».
22 марта 2024 г. террористы совершили нападение на посетителей концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле». В результате нападения погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан.