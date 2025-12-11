Собянин: за ночь силы ПВО сбили 30 летевших на Москву беспилотников
За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 30 беспилотников, летевших в направлении Москвы. О сбитых БПЛА заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Сообщение о последнем на данный момент сбитом беспилотнике глава города опубликовал в 03:10 мск. На места падения фрагментов дронов прибыли экстренные службы.
Поздним вечером 10 декабря и ночью 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шеремтьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Мера также установлена в воздушных гаванях Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»).