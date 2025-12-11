Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин: за ночь силы ПВО сбили 30 летевших на Москву беспилотников

Ведомости

За прошедшую ночь дежурные средства ПВО уничтожили 30 беспилотников, летевших в направлении Москвы. О сбитых БПЛА заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сообщение о последнем на данный момент сбитом беспилотнике глава города опубликовал в 03:10 мск. На места падения фрагментов дронов прибыли экстренные службы.

Поздним вечером 10 декабря и ночью 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шеремтьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Мера также установлена в воздушных гаванях Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её