Собянин: за ночь силы ПВО сбили 30 летевших на Москву беспилотников

Поздним вечером 10 декабря и ночью 11 декабря Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Шеремтьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское). Мера также установлена в воздушных гаванях Иванова («Южный»), Тамбова («Донское»), Ярославля («Туношна»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Махачкалы («Уйташ»).