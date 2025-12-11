Умер один из разработчиков ядерного щита России Радий Илькаев

Илькаев был сотрудников ВНИИЭФ с 1961 г. Он начал работу после того, как окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова. Научные труды Илькаева связаны с разработкой новых видов ядерного и термоядерного оружия, а также с созданием термоядерного реактора. Он был специалистом в области теоретической и экспериментальной ядерной физики, физики высоких энергий и создания ядерных зарядов с повышенными энергетическими характеристиками. Автор исследований, посвященных повышению безопасности ядерных зарядов и боеприпасов. Разработал ряд физико-математических моделей, описывающих работу ядерных и термоядерных зарядов в широком спектре внешних, в том числе экстремальных, условий с учетом газодинамических процессов, а также переноса электромагнитного излучения и нейтронов. Занимался вопросами конверсии оборонной науки и техники, а также применения достижений ядерной физики в мирных целях.