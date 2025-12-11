Газета
Главная / Общество /

В Польше задержали российского ученого из «Эрмитажа»

Ведомости

Российского ученого, представителя музея «Эрмитаж» Александра Б. задержали в Польше. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Радио сообщает, что Киев будет требовать экстрадиции ученого, обвиняя его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.

В Варшаве Александр Б. оказался проездом по пути из Нидерландов на Балканы. Он был задержан на прошлой неделе. Суд арестовал россиянина на 40 дней.

По данным RMF FM, данные о задержании россиянина уже переданы дипломатическому представительству РФ.

Крым был включен в состав России в 2014 г. по итогам референдума, проведенного властями РФ.

