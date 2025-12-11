В Польше задержали российского ученого из «Эрмитажа»

Отмечается, что ученого из РФ преследовали украинцы якобы за «проведение незаконных археологических поисков» в Крыму. Радио сообщает, что Киев будет требовать экстрадиции ученого, обвиняя его в уничтожении объектов крымского культурного наследия. «Убытки» якобы составили более 200 млн гривен.