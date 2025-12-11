Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Мужчина и ребенок погибли при ЧП в Пермском университете

Ведомости

Мужчина и ребенок погибли в результате чрезвычайного происшествия в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства территориальной безопасности края.

В одном из учебных корпусов вуза во время лабораторных испытаний, предварительно, из-за нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Помимо погибших есть трое пострадавших. Все они – в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения краевого центра.

СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным ведомства, погибший ребенок – восьмилетняя девочка, а пострадали два человека. На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначаются судебные экспертизы, включая пожаро-техническую и судебно-медицинскую для выяснения причины пожара и гибели людей.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её