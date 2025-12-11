Мужчина и ребенок погибли при ЧП в Пермском университете
Мужчина и ребенок погибли в результате чрезвычайного происшествия в Пермском национальном исследовательском политехническом университете. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства территориальной безопасности края.
В одном из учебных корпусов вуза во время лабораторных испытаний, предварительно, из-за нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина. Помимо погибших есть трое пострадавших. Все они – в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения краевого центра.
СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам). По данным ведомства, погибший ребенок – восьмилетняя девочка, а пострадали два человека. На месте работают следователи и следователи-криминалисты. Назначаются судебные экспертизы, включая пожаро-техническую и судебно-медицинскую для выяснения причины пожара и гибели людей.