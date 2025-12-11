Число пострадавших при взрыве на территории пермского вуза выросло до пяти
Количество пострадавших при взрыве на территории Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) увеличилось до пяти человек, сообщили в СУ СК по Пермскому краю, передает ТАСС.
Следователи также отметили, что разгерметизация гидродинамического стенда произошла после того, как деталь не выдержала нагрузки и была разрушена. Люди, которые в этот момент находились в комнате управления, пострадали из-за осколков.
Два человека погибли в результате происшествия, в их числе – малолетняя девочка. Пострадавшие получают медицинскую помощь. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.