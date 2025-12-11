Time назвал людьми года архитекторов ИИ

Данные букмекерского агентства Polymarket указывали, что человеком года по версии Time может стать искусственный интеллект. Среди других возможных претендентов – основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, папа Римский Лев XIV, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп. При этом Трамп уже был человеком года в 2024 г.