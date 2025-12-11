Time назвал людьми года архитекторов ИИ
Архитекторы искусственного интеллекта (ИИ) стали людьми года по версии Time. Они «положили начало эпохе мыслящих машин, поразили и обеспокоили человечество, преобразили настоящее и вышли за рамки возможного». Об этом журнал сообщил в соцсети X.
Как пишет Time, 2025 г. стал годом, когда «потенциал ИИ в полной мере раскрылся во всей красе, и стало ясно, что пути назад нет».
Данные букмекерского агентства Polymarket указывали, что человеком года по версии Time может стать искусственный интеллект. Среди других возможных претендентов – основатель американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг, папа Римский Лев XIV, гендиректор OpenAI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп. При этом Трамп уже был человеком года в 2024 г.