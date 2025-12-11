Газета
Суд отклонил жалобу «битцевского маньяка» на отказ в переводе в другую колонию

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу «битцевского маньяка» Александра Пичушкина на отказ в переводе из исправительной колонии «Полярная сова» в колонию поближе к Москве. Об этом сообщило «РИА Новости».

Представитель ФСИН РФ просил оставить принятое ранее решение без изменений.

Пичушкин участвовал в заседании по видеосвязи. Он просил рассмотреть дело в закрытом режиме из-за внимания журналистов, но ему отказали.

Пичушкин отбывает наказание в колонии особого режима «Полярная сова» с 2008 г. Преступления он начал совершать в 1992 г. в Битцевском парке на юге Москвы, последнее убийство было зафиксировано в 2006 г. В 2007 г. суд признал его виновным в 48 убийствах и трех покушениях. В апреле 2025 г. ФСИН установила его причастность еще к 11 убийствам.

Исправительная колония особого режима «Полярная сова» находится в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО. В ней содержится около 500 человек, осужденных на пожизненное заключение.

