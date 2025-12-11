В ГД предложили дать жильцам право решать, какие заведения будут в их доме
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили закрепить за жильцами право решать, какие заведения могут работать на первых этажах их домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Как следует из письма парламентариев министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, инициатива направлена на снижение конфликтов между жителями и бизнесом.
Депутаты указали, что сейчас собственники квартир участвуют в процедурах перевода жилья в нежилой фонд. Однако после такого перевода владелец коммерческого помещения может сдавать его в аренду без согласования с соседями, если соблюдены санитарные и иные обязательные требования. Это ограничивает возможности жителей влиять на профиль бизнеса, из-за чего сохраняются жалобы на ночной шум, громкие компании у баров, а также на разгрузку круглосуточных магазинов.
В письме предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ и предоставить общему собранию собственников право утверждать виды коммерческой деятельности в нежилых помещениях дома.
«Такой механизм может быть реализован в формате превентивного согласования», – указано в тексте письма.
8 октября стало известно о прекращении продаж алкоголя более чем в 1000 магазинах в Подмосковье. Ограничения связаны с новым региональным законом, по которому торговые точки в жилых домах с выходом во двор не могут получить лицензию на продажу спиртного – теперь лицензирование доступно только магазинам, чей вход расположен со стороны улицы и находится не дальше 30 м от края дороги.