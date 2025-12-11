В ГД предложили дать жильцам право решать, какие заведения будут в их доме

Депутаты указали, что сейчас собственники квартир участвуют в процедурах перевода жилья в нежилой фонд. Однако после такого перевода владелец коммерческого помещения может сдавать его в аренду без согласования с соседями, если соблюдены санитарные и иные обязательные требования. Это ограничивает возможности жителей влиять на профиль бизнеса, из-за чего сохраняются жалобы на ночной шум, громкие компании у баров, а также на разгрузку круглосуточных магазинов.