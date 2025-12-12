Газета
Семь человек пострадали при налете БПЛА на Тверь

Шестеро взрослых и ребенок пострадали при отражении атаки на многоквартирный дом в Твери. Они доставлены в больницу, сообщил врио губернатора Виталий Королев.

Сообщение было опубликовано в Telegram-канале «Тверская область. Официально» в 04:09 мск. По словам главы региона, жителей дома эвакуируют. Сам Королев дал поручения по организации помощи и выехал на место.

«Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», – отметил он.

Ночью Росавиация ограничила работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает в штатном режиме, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

