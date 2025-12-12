Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников
Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В 02:52 мск Собянин проинформировал о ликвидации одного БПЛА, а в 05:43 мск рассказал, что российские военные сбили еще три дрона. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о семерых пострадавших, включая ребенка, при отражении атаки на многоквартирный дом в облцентре. Они доставлены в больницу.
В ночь на 12 декабря Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.