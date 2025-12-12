Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин сообщил об уничтожении четырех летевших на Москву беспилотников

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили четыре беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В 02:52 мск Собянин проинформировал о ликвидации одного БПЛА, а в 05:43 мск рассказал, что российские военные сбили еще три дрона. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил о семерых пострадавших, включая ребенка, при отражении атаки на многоквартирный дом в облцентре. Они доставлены в больницу.

В ночь на 12 декабря Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево»), Сочи, Волгограда, Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Магаса, Ярославля («Туношна»). Воздушная гавань в Сочи уже работает штатно, за время действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её