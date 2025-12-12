Термин «зажировка» попал в словарь из-за манула Тимофея
Термин «зажировка», получивший известность благодаря описанию поведения манула Тимофея из Московского зоопарка, официально пополнил словарный состав русского языка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба зоопарка.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что профессиональное понятие, используемое сотрудниками, не только вошло в народный лексикон, но и удостоилось официального признания лингвистов. По ее словам, это свидетельствует о способности живого языка обогащаться под влиянием окружающих событий.
Специалисты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение. В качестве примера употребления лингвисты привели цитату из соцсетей Московского зоопарка за 2021 г., где процесс описывался как влияющий не только на вес, но и на активность животных. Понятие обозначает важный биологический механизм – накопление жировых запасов для выживания в период холодов, спячки или нехватки корма.
8 декабря в Московском зоопарке сообщали, что манул Тимофей завершил процесс зажировки, достигнув оптимальной отметки по набору веса к зиме в этом сезоне. К началу декабря животное стало весить 6,5 кг.