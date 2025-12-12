Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Термин «зажировка» попал в словарь из-за манула Тимофея

Ведомости

Термин «зажировка», получивший известность благодаря описанию поведения манула Тимофея из Московского зоопарка, официально пополнил словарный состав русского языка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба зоопарка.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова обратила внимание, что профессиональное понятие, используемое сотрудниками, не только вошло в народный лексикон, но и удостоилось официального признания лингвистов. По ее словам, это свидетельствует о способности живого языка обогащаться под влиянием окружающих событий.

Специалисты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение. В качестве примера употребления лингвисты привели цитату из соцсетей Московского зоопарка за 2021 г., где процесс описывался как влияющий не только на вес, но и на активность животных. Понятие обозначает важный биологический механизм – накопление жировых запасов для выживания в период холодов, спячки или нехватки корма.

8 декабря в Московском зоопарке сообщали, что манул Тимофей завершил процесс зажировки, достигнув оптимальной отметки по набору веса к зиме в этом сезоне. К началу декабря животное стало весить 6,5 кг.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте