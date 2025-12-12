Термин «зажировка» попал в словарь из-за манула Тимофея

Специалисты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение. В качестве примера употребления лингвисты привели цитату из соцсетей Московского зоопарка за 2021 г., где процесс описывался как влияющий не только на вес, но и на активность животных. Понятие обозначает важный биологический механизм – накопление жировых запасов для выживания в период холодов, спячки или нехватки корма.