Умер сыгравший в «Криминальном чтиве» актер Питер Грин

Грин родился 8 октября 1965 г. в Монтклэре (штат Нью-Джерси). В 15 лет бросил учебу в средней школе и переехал в Нью-Йорк. Сам актер рассказывал, что после переезда в большой город пристрастился к наркотикам и начал торговать ими. Обратился за помощью в борьбе с наркотической зависимостью после попытки самоубийства в 1996 г.