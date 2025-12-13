Умер сыгравший в «Криминальном чтиве» актер Питер Грин

Умер сыгравший в «Криминальном чтиве» актер Питер ГринАртисту было 60 лет
Американский актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», умер в возрасте 60 лет. Об этом пишет New York Post со ссылкой на его менеджера Грегга Эдвардса.
Его тело обнаружили в квартире в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке днем 12 декабря. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину установит судебно-медицинский эксперт.
Эдвардс рассказал, что Грин собирался в январе начать съемки независимого триллера под названием «Талисманы» с Микки Рурком.
Грин родился 8 октября 1965 г. в Монтклэре (штат Нью-Джерси). В 15 лет бросил учебу в средней школе и переехал в Нью-Йорк. Сам актер рассказывал, что после переезда в большой город пристрастился к наркотикам и начал торговать ими. Обратился за помощью в борьбе с наркотической зависимостью после попытки самоубийства в 1996 г.
Актер играл в театре и кино. На его счету около 95 киноролей, самыми известными из которых стали роль Дориана в «Маске» и Зеда в «Криминальном чтиве». Также сыграл в «Законах гравитации», фильмах «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тренировочный день».