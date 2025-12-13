Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Умер сыгравший в «Криминальном чтиве» актер Питер Грин

Артисту было 60 лет
Ведомости

Американский актер Питер Грин, известный по фильмам «Маска» и «Криминальное чтиво», умер в возрасте 60 лет. Об этом пишет New York Post со ссылкой на его менеджера Грегга Эдвардса.

Его тело обнаружили в квартире в Нижнем Ист-Сайде в Нью-Йорке днем 12 декабря. Полиция заявила, что признаков насильственной смерти нет, но причину установит судебно-медицинский эксперт.

Эдвардс рассказал, что Грин собирался в январе начать съемки независимого триллера под названием «Талисманы» с Микки Рурком.

Грин родился 8 октября 1965 г. в Монтклэре (штат Нью-Джерси). В 15 лет бросил учебу в средней школе и переехал в Нью-Йорк. Сам актер рассказывал, что после переезда в большой город пристрастился к наркотикам и начал торговать ими. Обратился за помощью в борьбе с наркотической зависимостью после попытки самоубийства в 1996 г.

Актер играл в театре и кино. На его счету около 95 киноролей, самыми известными из которых стали роль Дориана в «Маске» и Зеда в «Криминальном чтиве». Также сыграл в «Законах гравитации», фильмах «Чистый, бритый», «Бриллиантовый полицейский» и «Тренировочный день».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь