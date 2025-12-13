Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Комиссия Госдумы заявила о признании Deutsche Welle нежелательной в России

Ведомости

Немецкую медиакомпанию Deutsche Welle (считается в России иноагентом) признали нежелательной в России. Об этом заявили в комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

«DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период», – сказал председатель думской комиссии Василий Пискарев.

Депутат заявил, что DW известна своей академией, подготавливающей «специалистов по дезинформации». По его мнению, российские выпускники этой академии «активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России».

Пискарев пригрозил, что после внесения DW в перечень нежелательных в РФ любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с законодательством.

Генпрокуратура РФ не объявляла о признании Deutsche Welle нежелательной организацией в стране. Также информация о медиакомпании отсутствует в соответствующем реестре Минюста РФ.

Минюст России внес DW в реестр СМИ-иноагентов в конце марта 2022 г. В феврале того же года московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. До этого комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE (телеканал Russia Today на немецком языке) вещать в стране. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь