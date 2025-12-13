Комиссия Госдумы заявила о признании Deutsche Welle нежелательной в России
Немецкую медиакомпанию Deutsche Welle
«DW находится в авангарде враждебной антироссийской пропаганды и неоднократно становилась объектом критической оценки комиссии по итогам мониторинга ее провокационных публикаций, особенно в электоральный период», – сказал председатель думской комиссии Василий Пискарев.
Депутат заявил, что DW известна своей академией, подготавливающей «специалистов по дезинформации». По его мнению, российские выпускники этой академии «активно предпринимают попытки по разжиганию беспорядков в России».
Пискарев пригрозил, что после внесения DW в перечень нежелательных в РФ любое сотрудничество с ней будет расцениваться как нарушение закона и преследоваться в соответствии с законодательством.
Генпрокуратура РФ не объявляла о признании Deutsche Welle нежелательной организацией в стране. Также информация о медиакомпании отсутствует в соответствующем реестре Минюста РФ.
Минюст России внес DW в реестр СМИ-иноагентов в конце марта 2022 г. В феврале того же года московское бюро DW закрылось после решения России запретить вещание медиакомпании. До этого комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE (телеканал Russia Today на немецком языке) вещать в стране. Свой шаг комиссия обосновала отсутствием у телеканала лицензии на вещание в Германии.