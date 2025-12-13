Умер художник-нонконформист Геннадий Устюгов

Геннадий Устюгов родился в 1937 г. в Токмаке Фрунзенской области Киргизской ССР. После войны с семьей переехал в Ленинградскую область. Учился в Средней художественной школе при Академии художеств. Не закончил ее из-за «увлечения импрессионизмом», а именно – творчеством Анри Матисса. Был отчислен в связи с этим из последнего класса. Считается художником-самоучкой, так как поступить в другие художественные заведения не смог.