Умер художник-нонконформист Геннадий Устюгов

Умер художник-нонконформист Геннадий УстюговКлассику ленинградского андеграунда было 88 лет
Художник Геннадий Устюгов умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил фотограф-художник Эрмитажа Юрий Молодковец в Telegram.
Устюгова не стало 12 декабря.
Геннадий Устюгов родился в 1937 г. в Токмаке Фрунзенской области Киргизской ССР. После войны с семьей переехал в Ленинградскую область. Учился в Средней художественной школе при Академии художеств. Не закончил ее из-за «увлечения импрессионизмом», а именно – творчеством Анри Матисса. Был отчислен в связи с этим из последнего класса. Считается художником-самоучкой, так как поступить в другие художественные заведения не смог.
Работал слесарем, сварщиком, маляром и грузчиком, продолжая создавать новые работы. В 1963 г. получил диагноз «шизофрения», в связи с чем вышел на пенсию.
Входит в число художников-нонкомформистов. В 1975 г. стал членом «Товарищества экспериментальных выставок», участвовал в выставке в ДК имени Газа за год до этого, в 1974 г. Его произведения хранятся в собраниях Эрмитажа, Русского музея и в частных коллекциях по всему миру.
Сейчас в петербургском Михайловском замке проходит выставка его работ, на открытии которой присутствовал сам художник. Она продлится до 17 декабря.