С аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения

С работы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры действовали менее часа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в «Домодедово».

Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 14 декабря ограничения действовали в тех же аэропортах в период с 6:08 до 6:36 мск.

