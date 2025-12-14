С аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения
С работы аэропортов «Домодедово» и «Жуковский» сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры действовали менее часа. За это время на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в «Домодедово».
Кореняко отметил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Утром 14 декабря ограничения действовали в тех же аэропортах в период с 6:08 до 6:36 мск.