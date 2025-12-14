Газета
Гидрометцентр спрогнозировал потепление в Москве и области утром 16 декабря

Ведомости

Потепление в Москве и Подмосковье после нескольких морозных дней начнется утром 16 декабря, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

«В ночь на вторник температура воздуха в Москве составит от -7 до -9 градусов с повышением утром до -2 градусов и даже нуля, в Подмосковье ночью от -12 до -7 градусов с повышением утром до -4 – +1 градуса», – рассказал агентству собеседник.

По его словам, погода будет облачной, поэтому в регионе также ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег, местами возможен гололед. Кроме того, с 18 декабря температуры днем будут увеличиваться до +4 градусов. 19 декабря показатели могут вырасти до +5 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что в ночь с 12 на 13 декабря в Москве и Подмосковье станет заметно холоднее. Он говорил о снижении температур в столице до –7 градусов, а в области местами до –9.

