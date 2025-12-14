В Москве не зажгут Хануку впервые с 1991 года
Главный раввин России Берл Лазар 14 декабря не будет зажигать традиционный восьмисвечник в день начала Хануки на площади в центре Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-службу. Причиной там назвали отсутствие согласования мероприятия с мэрией столицы по соображениям безопасности.
«Церемония зажжения Хануки главным раввином России на площади в центре Москвы в этом году не проводится. Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности», – сообщили агентству.
Традиционное зажигание меноры на площади Революции проводилось каждый год в течение трех десятилетий, с 1991 г.
