В Москве не зажгут Хануку впервые с 1991 года

Главный раввин России Берл Лазар 14 декабря не будет зажигать традиционный восьмисвечник в день начала Хануки на площади в центре Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-службу. Причиной там назвали отсутствие согласования мероприятия с мэрией столицы по соображениям безопасности.