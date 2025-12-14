Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве не зажгут Хануку впервые с 1991 года

Ведомости

Главный раввин России Берл Лазар 14 декабря не будет зажигать традиционный восьмисвечник в день начала Хануки на площади в центре Москвы, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на его пресс-службу. Причиной там назвали отсутствие согласования мероприятия с мэрией столицы по соображениям безопасности.

«Церемония зажжения Хануки главным раввином России на площади в центре Москвы в этом году не проводится. Мэрия Москвы не согласовала проведение церемонии. Решение было принято по соображениям безопасности», – сообщили агентству.

Традиционное зажигание меноры на площади Революции проводилось каждый год в течение трех десятилетий, с 1991 г.

14 декабря на пляже Бондай в Сиднее произошла стрельба, в результате которой 12 человек погибли, еще 29 получили ранения. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил происшествие терактом. Нападение случилось во время мероприятия, посвященного празднику Ханука.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте