Кадыров призвал жителей Чечни не ущемлять туристов в вопросе внешнего вида
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии отметил, что жителям региона не стоит зацикливаться на внешнем виде туристов и ущемлять их в этом вопросе.
«Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Кадырова, в регионе всем рады. Он подчеркнул, что в случае излишне вызывающего поведения можно просто объяснить туристам, что в Чечне «так <...> не принято».
В ходе прямой линии глава региона также рассказал, что готов участвовать в выборах руководителя региона в 2026 г., если президент РФ Владимир Путин предложит, а народ поддержит. Единый день голосования в 2026 г. пройдет 20 сентября.