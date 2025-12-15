Газета
Композитор Левон Оганезов умер в США на 85 году жизни

Ведомости

Умер народный артист России, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Об этом сообщается на его странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Оганезову было 84 года. В сообщении говорится, что он умер 13 декабря после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Прощание с музыкантом пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Он будет похоронен в США.

Оганезов родился 25 декабря 1940 г. в Mоскве. Закончил Центральную Музыкальную Школу, после чего поступил в Музыкальное училище им. Ипполитова-Иванова. В 1967 г. окончил Московскую Консерваторию по классу фортепиано. Во время своей 60-летней карьеры, аккомпанировал и сотрудничал на сцене с Аркадем Аркановым, Олегом Анофриевым, Владимиром Винокуром, Ларисой Голубкиной, Иосифом Кобзоном, Андреем Мироновым, Валентиной Толкуновой, Игорем Угольниковым, Клавдией Шульженко и многими другими.

