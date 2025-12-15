Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника

С 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало Минобороны России. Больше всего сбитых беспилотников – 38 – пришлось на Астраханскую область. По 25 БПЛА было ликвидировано над Брянской областью и Московским регионом (включая 15 дронов, летевших на столицу).