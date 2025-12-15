Собянин: силы ПВО сбили еще три летевших на Москву беспилотника
Дежурные силы ПВО уничтожили еще три беспилотника, атаковавших столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение о сбитых БПЛА в 07:41 мск. В течение ночи он также сообщал об уничтожении летевших на столицу беспилотников. В общей сложности российские военные поразили 18 воздушных целей.
С 23:00 мск 14 декабря до 7:00 мск 15 декабря силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских БПЛА самолетного типа, сообщало Минобороны России. Больше всего сбитых беспилотников – 38 – пришлось на Астраханскую область. По 25 БПЛА было ликвидировано над Брянской областью и Московским регионом (включая 15 дронов, летевших на столицу).
Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов в Волгограде, московских «Домодедово» и «Жуковском» (Раменское), а также Владикавказе («Беслан»), Грозном («Северный») и Магасе. В настоящее время все меры отменены.