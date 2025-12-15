Газета
Полиция отпустила задержанного по подозрению в стрельбе в университете Брауна

Ведомости

Подозреваемого в стрельбе в университете Брауна в Род-Айленде, в ходе которой погибли как минимум двое студентов, отпустили из-под стражи. Власти все еще разыскивают стрелка, сообщает The New York Times.

ЧП произошло днем 13 декабря. Неизвестный в маске вошел в лекционный зал и начал стрелять из винтовки. Двое студентов погибли, еще девять получили ранения. Один из них находится в критическом состоянии в больнице.

Согласно заявлению властей, утром 14 декабря у них был подозреваемый. Но расследование, в котором также участвует ФБР, «приняло другой оборот»: вечером того же дня чиновники Род-Айленда объявили, что подозреваемый будет освобожден. По словам начальника полиции Провиденса полковника Оскара Переса, следователи не нашли достаточных улик, чтобы предъявить этому человеку обвинение в связи с нападением.

Представители университета Брауна заявили, что продолжают «прилагать все усилия для обеспечения безопасности на территории кампуса», а также «рекомендуют каждому члену сообщества Брауна проявлять бдительность при совершении любых действий на территории кампуса».

