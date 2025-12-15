Полиция отпустила задержанного по подозрению в стрельбе в университете Брауна

Согласно заявлению властей, утром 14 декабря у них был подозреваемый. Но расследование, в котором также участвует ФБР, «приняло другой оборот»: вечером того же дня чиновники Род-Айленда объявили, что подозреваемый будет освобожден. По словам начальника полиции Провиденса полковника Оскара Переса, следователи не нашли достаточных улик, чтобы предъявить этому человеку обвинение в связи с нападением.