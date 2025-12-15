Газета
Еврейские общины в России усилили меры безопасности после стрельбы в Сиднее

Еврейские общины на территории РФ усилили меры безопасности после того, как в Сиднее произошел теракт во время празднование Хануки, сообщил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в эфире «России 24».

«К сожалению, такие времена, когда требуется дополнительное усиление охраны на подобные мероприятия. В частности, в России во всех общинах мы усилили меры безопасности. Конечно, это большая трагедия», – подчеркнул он.

Борода отметил, что празднование Хануки в Австралии и во всех местах, где проходят мероприятия, станет массовым гулянием. Он напомнил, что ожидалось также традиционное зажигание восьмисвечников «на центральных площадях городов».

14 декабря стрельба была открыта на пляже Бондайн в Сиднее, в результате чего погибли 12 человек, пострадали еще 29. Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон объявил происшествие терактом. Полицейские ликвидировали одного из нападавших. Другого преступника ранили и заключили под стражу.

