Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Санкт-Петербурге школьник ранил учительницу ножом

Ведомости

Девятиклассник в Санкт-Петербурге ранил ножом учительницу, ее госпитализировали, сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

«Сегодня в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки», – отметило ведомство.

Школьник после нападения предпринял попытку суицида, которую предотвратили полицейские. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия и количество пострадавших.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её