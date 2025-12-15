В Санкт-Петербурге школьник ранил учительницу ножом
Девятиклассник в Санкт-Петербурге ранил ножом учительницу, ее госпитализировали, сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
«Сегодня в 07:09 в полицию Красногвардейского района поступила информация, что в одну из школ пришел несовершеннолетний с ножом и ранил 29-летнюю учительницу. Причиной инцидента послужило выставление плохой оценки», – отметило ведомство.
Школьник после нападения предпринял попытку суицида, которую предотвратили полицейские. Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия и количество пострадавших.