В Индии из-за сильного смога отменены более 100 авиарейсов

Ведомости

В Индии из-за сильного смога отменены более 100 авиарейсов, еще около 300 задержаны. Об этом сообщает NDTV. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нью-Дели и прилегающих районах, где густая токсичная дымка резко ухудшила видимость и нарушила работу транспорта.

Авиакомпании рекомендовали пассажирам заранее закладывать дополнительное время на дорогу в аэропорты, предупреждая о возможных заторах на дорогах.

Смог повлиял не только на авиасообщение, но и на железнодорожные перевозки. Более 90 поездов, следующих в Нью-Дели и из него, были задержаны на шесть – семь часов из-за плохой видимости.

Власти ввели максимальные ограничительные меры в рамках плана по борьбе с загрязнением воздуха. В Нью-Дели и Национальном столичном округе приостановлены строительные и демонтажные работы, половина сотрудников государственных и частных организаций переведена на удаленный режим, а школы до 11-го класса перешли на смешанный формат обучения. Метеорологический департамент Индии объявил в регионе «оранжевый» уровень опасности.

