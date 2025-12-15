Суд арестовал на 15 суток обидчика девушки-блогера в метро

Речь идет об инциденте с блогером Ксенией Карповой 3 декабря. Поздним вечером на станции Бауманская девушка занималась съемкой ролика. В это время ее коснулся проходивший мимо мужчина. Ситуация попала на камеру, девушка обратилась в полицию.