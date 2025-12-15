Газета
Суд арестовал на 15 суток обидчика девушки-блогера в метро

Басманный районный суд арестовал на 15 суток Евгения Еремеева, которого признали виновным в хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) в метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет об инциденте с блогером Ксенией Карповой 3 декабря. Поздним вечером на станции Бауманская девушка занималась съемкой ролика. В это время ее коснулся проходивший мимо мужчина. Ситуация попала на камеру, девушка обратилась в полицию.

Позже Карпова сообщила в своем Telegram-канале, что мужчина подал встречное заявление. Иск заключался в том, что блогер мешала проходу заявителя.

