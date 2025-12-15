Газета
В Москве насчитали 1200 долгожителей старше 100 лет

В Москве проживают 1200 человек старше 100 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова телеканалу «Россия 24».

По ее словам, в настоящий момент чуть меньше полумиллиона москвичей перешагнули возраст 80 лет. Заммэра ожидает, что в ближайшее время средняя ожидаемая продолжительность жизни москвичей превысит эту планку. Около 60 000 человек имеют возраст более 90 лет.

Ракова отметила, что в столице растет числе долгожителей. Кроме того, растет доля людей серебряного возраста и их абсолютное значение. Всего 15 лет назад каждый седьмой москвич был в возрасте старше 50-55 лет, а теперь – каждый пятый.

«Люди становятся более активными, они имеют возможность продолжать и трудовую деятельность, вкладывая в экономику города», – сказала заммэра Москвы, добавив, что столица является законодателем трендов в области активного долголетия.

В феврале Ракова рассказала, что в Москве средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 79 лет. Этому во многом способствует столичная программа долголетия, в рамках которой в городе развиваются здравоохранение и создаются условия для заботы о здоровье.

