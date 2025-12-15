Газета
Суд Петербурга приговорил бизнесмена к 2,5 годам за хищение 23 млн рублей у МО

Ведомости

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бизнесмена Антона Бойчака к 2,5 годам лишения свободы и штрафу 500 000 руб. за хищение порядка 23 млн руб. у подрядчика Минобороны РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По данным суда, в ноябре 2022 г. Бойчак убедил гендиректора ООО «Импорт Ту Би», названного Ч., что обладает знаниями организации международной логистики и оформления таможенных документов. Он заявил, что может оказывать компании услуги и поставлять различную продукцию из зарубежных стран. Затем Бойчак узнал от знакомого, что Минобороны РФ планирует заключить с ООО «Прогресс» госконтракт на поставку тактических перчаток на сумму 120 млн руб.

«Прогресс» предложил Бойчаку выступить исполнителем этого контракта. Тогда-то у бизнесмена возник умысел похитить средства у «Импорт Ту Би», которые «Прогресс» предоставит в качестве аванса в рамках планируемого контракта. Бойчак сообщил Ч., что сделка выгодная и нужно соглашаться на контракт, на что гендиректор дал свое согласие.

В конце декабря 2022 г. Минобороны РФ и «Прогресс» заключили контракт на поставку 200 000 пар тактических перчаток. Бойчак обеспечил подписание контракта на поставку этих перчаток в адрес «Прогресса» между самим «Прогрессом» и «Импорт Ту Би». Когда на счет последней поступил аванс, бизнесмен убедил Ч., что необходимо перевести деньги с расчетного счета «Импорт Ту Би» на счета других организаций и ИП в качестве якобы оплаты за поставку товаров и услуг на основании фиктивных договоров. Ч. так и поступил.

Так, Бойчак похитил с расчетного счета «Импорт Ту Би» денежные средства на общую сумму 22,8 млн руб., после чего распорядился ими по своему усмотрению.

Суд признал Бойчака виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Бизнесмен вину признал. Суд зачел время содержания под стражей, и наказание в виде лишения свободы посчитал отбытым. Бойчака выпустили из-под стражи в зале суда.

