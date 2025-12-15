Суд Петербурга приговорил бизнесмена к 2,5 годам за хищение 23 млн рублей у МО

В конце декабря 2022 г. Минобороны РФ и «Прогресс» заключили контракт на поставку 200 000 пар тактических перчаток. Бойчак обеспечил подписание контракта на поставку этих перчаток в адрес «Прогресса» между самим «Прогрессом» и «Импорт Ту Би». Когда на счет последней поступил аванс, бизнесмен убедил Ч., что необходимо перевести деньги с расчетного счета «Импорт Ту Би» на счета других организаций и ИП в качестве якобы оплаты за поставку товаров и услуг на основании фиктивных договоров. Ч. так и поступил.