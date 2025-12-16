МАЮК сообщила Верховному суду об ошибке в деле Долиной

В августе 2024 г. Долина сообщила, что аферисты убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». Решением суда квартиру вернули в собственность певицы, но Лурье не получила денежные средства за жилье назад. 5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. При этом, по словам артистки, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.