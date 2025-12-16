МАЮК сообщила Верховному суду об ошибке в деле Долиной
Международная ассоциация юристов и консультантов (МАЮК) направила в Верховный суд РФ правовое заключение по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. По мнению МАЮК, нижестоящие суды допустили существенные нарушения, не взыскав денежные средства с продавца, который получил обратно свою квартиру, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию.
Эксперты подчеркивают, что для отмены сделки по основаниям заблуждения или обмана требуется доказать субъективную недобросовестность покупателя – то есть что она знала или должна была распознать противоправные действия третьих лиц, чего в данном случае установлено не было.
Кроме того, юристы отмечают, что признание сделки недействительной по нормам Гражданского кодекса влечет двустороннюю реституцию – возврат как квартиры продавцу, так и денег покупателю. Тот факт, что средства были похищены мошенниками, не освобождает продавца от обязанности вернуть их покупателю, считают эксперты МАЮК.
По мнению авторов заключения, допущенные судами нарушения норм права перекладывают риски действий третьих лиц на добросовестного покупателя, дестабилизируя гражданский оборот.
16 декабря ТАСС писал со ссылкой на судебные материалы, что суд первой инстанции отказал покупательнице квартиры в Хамовниках Полине Лурье во взыскании убытков с Долиной. Отмечалось, что Лурье может предъявить требование о возмещении ущерба мошенникам, под влиянием которых артистка продала ей квартиру.
По картотеке суда, сторона защиты Долиной подала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье, оспаривающей право собственности на квартиру в Хамовниках. Заседание по делу Долиной в Верховном суде должно состояться 16 декабря.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что аферисты убедили ее «фиктивно» продать жилье и перевести деньги на «безопасные счета». Решением суда квартиру вернули в собственность певицы, но Лурье не получила денежные средства за жилье назад. 5 декабря Долина в эфире спецвыпуска программы «Пусть говорят» заявила, что готова вернуть Лурье 112 млн руб. за проданную квартиру. При этом, по словам артистки, необходимой суммы сейчас у нее нет. Лурье отклонила предложение о мировом соглашении, поскольку ее не удовлетворили предложенные условия.