Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин опубликовал сообщение о сбитом БПЛА в своем Telegram-канале в 07:28 мск. По словам главы города, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Представитель Росавиации Артем Кореняко ранним утром 16 декабря сообщил, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим в расписании части рейсов могут быть корректировки.

В течение ночи Росавиация также ограничила работу аэропортов Калуги («Грабцево») и Ярославля («Туношна»).

