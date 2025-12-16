Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

Представитель Росавиации Артем Кореняко ранним утром 16 декабря сообщил, что из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» прием и отправка рейсов происходит по согласованию с соответствующими органами. В связи с этим в расписании части рейсов могут быть корректировки.