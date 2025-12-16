Газета
Экс-депутат Госдумы Напсо объявлен в розыск по уголовной статье

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо объявлен в розыск, следует из базы данных МВД.

В качестве основания для розыска указана статья Уголовного кодекса.

10 октября ТАСС писал со ссылкой на материалы Центрального районного суда Сочи, что Напсо привлек 12 человек в качестве номинальных владельцев своей недвижимости и коммерческих структур, которыми продолжил незаконно владеть после избрания в парламент. 25 ноября Краснодарский краевой суд подтвердил изъятие имущества Напсо и его родственников в доход государства.

Напсо был депутатом Государственной думы VII созыва от партии ЛДПР с сентября 2021 г.

