Напавший с ножом на ученика был приверженцем деструктивного молодежного течения

Следователи возбудили дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Ему может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение. В СК России сообщили, что в школу были направлены следователи и криминалисты регионального управления ведомства.