Главная / Общество /

Напавший с ножом на ученика был приверженцем деструктивного молодежного течения

Девятиклассник, который напал с ножом на охранника и ученика в школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа, был приверженцем деструктивного молодежного течения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, несовершеннолетний преступник после нападения на охранника распылил газовый баллончик. Затем он нанес ножевое ранение 10-летнему школьнику, который умер из-за ранения.

Следователи возбудили дело в отношении задержанного по ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство). Ему может грозить лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение. В СК России сообщили, что в школу были направлены следователи и криминалисты регионального управления ведомства.

