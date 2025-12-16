Матвиенко: каждая десятая детская площадка в регионах представляет угрозу жизни

30 сентября «Ведомости» писали, что объем мирового рынка детских площадок в 2024 г. составил около $6,21 млрд, а к 2033 г., по оценке Business Research Insights, может вырасти до $10,93 млрд. Основными факторами роста аналитики называют урбанизацию и потребность в адаптации городской среды для семей с детьми. При этом исследование международной некоммерческой организации Educo показало, что каждый третий ребенок воспринимает улицы и дворы мегаполисов как небезопасную и «взрослую» среду. Такое ощущение формируют высокая плотность застройки, сокращение зеленых зон, избыток автомобилей и нехватка пешеходных пространств.