Матвиенко: каждая десятая детская площадка в регионах представляет угрозу жизни
В регионах каждая десятая детская площадка находится в плохом состоянии и представляет угрозу жизни детей. Об этом заявила на заседании председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, призвав строже спрашивать с управляющих компаний за содержание придомовой инфраструктуры.
Спикер подчеркнула, что жилье без развитой социальной инфраструктуры теряет привлекательность для семей. «Жилье без качественной, современной инфраструктуры – это как чемодан без ручки, просто квадратные метры», – сказала она, отметив, что семьи не готовы заводить детей там, где нет детских садов, школ, поликлиник и другой инфраструктуры.
В качестве примера председатель Совета Федерации привела состояние детских площадок. По ее словам, ситуация различается от региона к региону, но в целом данные исследований показывают неутешительную картину. «Сегодня каждая десятая площадка – со сломанными качелями, с угрозой жизни для детей. Часть и вовсе находится в бесхозном статусе», – отметила Матвиенко.
Спикер СФ обратила внимание, что звучат предложения вернуть государственный надзор за такими объектами, но напомнила, что по действующему законодательству ответственность за содержание придомовых детских площадок несут управляющие компании. «Поэтому спрашивайте с них строже, тогда и будет порядок», – заявила она.
30 сентября «Ведомости» писали, что объем мирового рынка детских площадок в 2024 г. составил около $6,21 млрд, а к 2033 г., по оценке Business Research Insights, может вырасти до $10,93 млрд. Основными факторами роста аналитики называют урбанизацию и потребность в адаптации городской среды для семей с детьми. При этом исследование международной некоммерческой организации Educo показало, что каждый третий ребенок воспринимает улицы и дворы мегаполисов как небезопасную и «взрослую» среду. Такое ощущение формируют высокая плотность застройки, сокращение зеленых зон, избыток автомобилей и нехватка пешеходных пространств.