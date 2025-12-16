Газета
Главная / Общество /

Прокуратура выступила против выселения Долиной и за возврат денег Лурье

Ведомости

Прокуратура выступила против принудительного выселения певицы Ларисы Долиной и возврата квартиры покупательнице Полине Лурье. Трансляцию заседания ведет Верховный суд РФ.

При этом Лурье обязаны выплатить денежную компенсацию. Прокурор просит взыскать в пользу Лурье 112 млн руб., полученных за квартиру. Прокуратура считает, что суды в деле Долиной допустили нарушение, отказав Лурье в этом.

В ходе заседания адвокат певицы заявила, что Долина готова вернуть деньги покупательнице. При этом она заметила, что средства должны вернуть те, кто их получил – «мошенники в данном случае».

Сама Долина на заседание ВС не явилась, но его посетила покупательница квартиры Лурье.

