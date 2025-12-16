Судья: Лурье в иске требует выселить Долину из жилья
Полина Лурье потребовала в своем иске принудительно выселить певицу Ларису Долину из квартиры в столичном районе Хамовники, которую она ранее приобрела за 112 млн руб. Об этом сообщил судья в ходе заседания Верховного суда, где рассматривается жалоба покупательницы жилья. Трансляцию заседания ведет Верховный суд.
«Ответчик обратился к истцу о прекращении права пользования, <…> а также о выселении из указанного жилого помещения, мотивируя свои требования тем, что она является собственником квартиры на основании договора купли-продажи», – сказал судья.
В иске подчеркивается, что сделка была совершена, денежные средства продавцу выплачены в полном объеме, а право собственности оформлено в соответствии с требованиями закона.
Перед началом рассмотрения жалобы Верховный суд отклонил ходатайство адвоката Долиной о проведении закрытого заседания, ссылавшегося на медицинскую тайну. Сама певица на заседание не явилась, при этом в зале суда присутствовала Лурье.
В августе 2024 г. Долина заявила в своем Telegram-канале, что стала жертвой аферистов. Тогда на ее недвижимость был наложен арест, а по факту произошедшего завели уголовное дело. 28 марта суд принял решение вернуть Долиной квартиру.