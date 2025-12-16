«Коммерсантъ»: у группировки «Махонинские» изымают активы на 1,3 млрд рублей

Иск был подан в Советский районный суд Челябинска. Там надзорное ведомство требует расширить список лиц, связанных с деятельностью группировки, и включить в перечень конфискации активы, которые, по данным следствия, не были учтены в предыдущих разбирательствах. В ноябре 2025 г. тот же суд признал экстремистским объединение из 16 человек и обратил его материальную базу, оцениваемую в 5,2 млрд руб., в доход государства.