«Коммерсантъ»: у группировки «Махонинские» изымают активы на 1,3 млрд рублей
Генеральная прокуратура подала новый иск к участникам челябинской группировки «Махонинские» (признана в РФ экстремистской организацией) и требует обратить в доход государства дополнительное имущество на сумму более 1,3 млрд руб. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Иск был подан в Советский районный суд Челябинска. Там надзорное ведомство требует расширить список лиц, связанных с деятельностью группировки, и включить в перечень конфискации активы, которые, по данным следствия, не были учтены в предыдущих разбирательствах. В ноябре 2025 г. тот же суд признал экстремистским объединение из 16 человек и обратил его материальную базу, оцениваемую в 5,2 млрд руб., в доход государства.
По материалам дела, выявленное дополнительное имущество включает 76 объектов недвижимости (земельные участки, квартиры, здания и сооружения), семь автомобилей, включая Ferrari F8 Tributo и Mercedes, доли и акции различных компаний, а также более 10 км теплотрассы в Челябинске. Также подлежат изъятию денежные средства, предметы роскоши, драгоценности и 17 единиц оружия, преимущественно охотничьего, среди которых премиальные ружья стоимостью до 1,5 млн руб. за единицу.
Согласно «Коммерсанту», Генпрокуратура и ФСБ выявили факты незаконных финансовых операций и вовлечения в деятельность группировки новых участников, включая ранее судимых за тяжкие преступления. Создатель группировки Александр Махонин в данный момент находится под следствием по делу о создании преступного сообщества, а его брат Андрей объявлен в розыск.
Если новый иск будет удовлетворен, общая стоимость имущества, изъятого у «Махонинских» в пользу государства, превысит 6,5 млрд руб.
Согласно решению суда и информации Генпрокуратуры, братья Александр, Андрей и Юрий Махонины основали объединение в 1990 гг. для совершения противоправных действий. Они разделяли идеологию запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство»
14 ноября сообщалось, что Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав группировку «Махонинские» экстремистской организацией и запретив ее деятельность в России. Также суд постановил обратить в доход государства имущество участников объединения на общую сумму около 2,5 млрд руб. Согласно материалам дела, в собственности сообщества находилось большинство торговых точек Челябинска, 109 объектов недвижимости и 12 транспортных средств.